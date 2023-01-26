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Новые очистные сооружения начнут строить в Сергиевом Посаде в 2023 году

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В феврале в Сергиевом Посаде (Московская область) стартуют работы по строительству канализационных очистных сооружений. Их мощность будет составлять 40 тыс. куб. м в сутки.

Комплекс расположится на территории действующего объекта в Птицеграде. Первая очередь нынешних очистных сооружений была введена в эксплуатацию в 1972 году, вторая — в 1986 году. На обслуживании находятся порядка 97 тыс. местных жителей. В связи с неудовлетворительным состоянием часть оборудования выведена из строя. Степень очистки вод перестала отвечать нормативным требованиям по отдельным показателям.

Средства на реализацию проекта поступили из бюджета области и Фонда национального благосостояния. Объем финансирования составит 4,6 млрд рублей. Контракт с подрядчиком планируют подписать в течение недели, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Новые очистные сооружения будут предусматривать механическую и биологическую очистку сточных вод, реагентное удаление фосфора и доочистку с ультрафиолетовым обеззараживанием. Ожидается, что очистные сооружения введут в эксплуатацию в начале 2025 года.

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