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Диетолог предупредила о риске анемии при переходе на растительное питание

Диетолог Павличенко: переход на растительную пищу грозит анемией и остеопорозом
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Фото: Global Look Press/Moritz Frankenberg
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Переход на растительное питание может грозить человеку недостатком железа, цинка, кальция и других витаминов. Об этом предупредила диетолог-терапевт, кандидат медицинских наук, кардиолог и исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание» Светлана Павличенко.

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Наиболее частой побочкой отказа от мяса является нехватка железа, которая чревата развитием анемии. Также могут наблюдаться дефицит витамина В12, который человек получает с животной пищей, и недостаток кальция.

«Дефицит кальция в первую очередь приводит к развитию остеопороза, поэтому люди, которые не употребляют в пищу продукты животного происхождения, должны корректировать свой рацион. Кальций содержится в таких растительных источниках, как капуста, брокколи, китайская капуста. А также необходимо употреблять обогащенные кальцием продукты питания или добавки», — посоветовала специалист в беседе с «Газетой.ру».

Кроме того, из-за перехода на растительную пищу может наблюдаться нехватка цинка, необходимого для иммунной системы, воспроизведения ДНК и синтеза белков.

В то же время Павличенко отметила, что переход на растительное питание имеет и ряд преимуществ. Так, это способствует снижению уровня холестерина, улучшению пищеварения и нормализации артериального давления.

«Поэтому к растительному питанию стоит относится с осторожностью, а еще лучше не отказываться полностью от любых типов продуктов», — заключила диетолог.

Ранее в январе диетолог Елена Соломатина посоветовала не хранить некоторые фрукты рядом друг с другом. Так, в частности, вместе «не уживаются» яблоки и бананы — бананы рядом с яблоками созревают быстрее, а затем начинают гнить.

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