Залетевшую в вентиляцию полярную сову спасли в Норильске

В Норильске полярная сова залетала в один из домов через вентиляцию. Выбраться из помещения самостоятельно она не смогла. На помощь птице пришли инспекторы регионального министерства экологии.

Специалисты оперативно выехали на место и отловили птицу. При осмотре выяснилось, что повреждений у нее нет. Сову вывезли за город и отпустили.

По словам главы ведомства Павла Борзых, которые приводит ИА KrasnoyarskMedia, им часто сообщают о случаях, когда птицы или дикие животные попадают в сложную ситуацию. Борзых попросил жителей не применять никаких мер, а вызвать инспекторов.

Ранее сообщалось, что в Самаре спасли раненого ястреба. Мужчина нашел птицу на пересечении центральных улиц, сообщили в минприроды региона, а специалисты ведомства позвали на помощь орнитологов Самарского зоопарка.