В Татарстане решили переименовать президента в раиса без переходного периода

Должность главы Татарстана будет переименована из президента в раиса без переходного периода. Об этом 26 января сообщил председатель комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Государственного совета республики Альберт Хабибуллин.

«После проведения дополнительных консультаций по вопросу, связанного с наименованием высшего должностного лица, было принято решение отказаться от переходного периода и начать применять новое наименование высшего должностного лица после вступления в силу рассматриваемого сегодня проекта закона Республики Татарстан», — заявил он на заседании.

Госсовет Татарстана 26 января принят законопроект «О внесении изменений в Конституцию Республики Татарстан», в рамках которого были внесены изменения в шесть разделов и 60 статей. Кроме того, законопроектом введены две новые статьи, 25 норм конституции признаны утратившими силу.

Закон вступит в силу после подписания его президентом Татарстана и официального опубликования.

Ранее, 23 декабря, парламент республики принял первоначальный законопроект о поправках в конституцию. Он, в частности, предусматривал, что именуемая сейчас должность президента Татарстана будет звучать как «глава — раис Республики Татарстан». Это должно было произойти после окончания срока полномочий действующего президента региона Рустама Минниханова в 2025 году.

Закон о публичной региональной власти был подписан президентом России Владимиром Путиным 21 декабря 2021 года. Он, в частности, предполагает запрет главам регионов именоваться президентами. Его основные положения вступили в силу с 1 июня 2022 года.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков тогда отметил, что Путин с пониманием относится к особенностям регионов, в которых глава субъекта имеет статус президента, но считает, что следует прийти к единообразию.