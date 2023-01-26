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Новый электрокар Polestar 4 будут производить в Китае

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Фото: Carnewschina
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Модель на электротяге Polestar 4 начнут производить в Китае в марте текущего года. Электромобиль построен на платформе PMA, которая близка к китайской Geely SEA. Полноприводный электрокар будет располагать запасом хода до 600 км и станет конкурентом Tesla Model Y, сообщил 26 января портал Carnewschina.

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Polestar 4 представляет из себя спортивную версию внедорожника Polestar 3, однако компания не спешит обнародовать технические характеристики машины, как и ее внешний вид. В Сети есть только небольшой тизер электрокара.

У Polestar четыре раздельные фары, как у концепт-кара Polestar Precep, и настоящие зеркала заднего вида, а не камеры. Эксперты, видевшие шпионские снимки прототипа модели, который был затянут черной тканью, отметили, что электромобиль больше похож на внедорожник Polestar 2, хотя специалисты полагают, что внешний дизайн нового автомобиля окончательно еще не завершен.

В Китае Polestar 4 будет конкурировать с Tesla Model Y.

13 октября стало известно, что шведско-китайская компания Polestar показала принципиально новую модель совместной разработки — среднеразмерный электрический кроссовер Polestar 3. Электрокроссовер оснащен двумя электромоторами и полным приводом. Совокупная отдача силовой установки составляет 360 кВт (490 л.с.). Электрокар разгоняется с 0 до 100 км/ч за 5 с, а максимальная скорость электромобиля составляет 210 км/ч. Литий-ионная батарея емкостью 111 кВт/ч обеспечивает запас хода на одном полном заряде до внушительных 610 км.

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