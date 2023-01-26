Свыше 30 ФАПов создадут в Псковской области в 2023 году

В 2023 году в Псковской области построят 34 модульных фельдшерско-акушерских пункта. Об этом сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на первого заместителя губернатора Веру Емельянову.

Капитальный ремонт проведут в 16 объектах здравоохранения. В их числе — стоматологическая клиника и городская поликлиника в Пскове. Кроме того, потребуется ремонт нескольких отделений стационара Псковской межрайонной больницы.

Кроме того, в 41 ФАПе в 14 районах Псковской области организована розничная продажа лекарств. Также приобрести препараты можно в восьми офисах врачей общей практики, уточняет Псковская лента новостей.

Всего в регионе действуют 386 ФАПов. До конца года возможность продавать лекарства получат не менее 150 учреждений. Стоимость необходимого торгового оборудования составляет 5 млн рублей.