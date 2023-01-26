Судебных приставов подозревают в незаконной перевозке икры на Камчатке

Уголовное дело возбуждено в отношении трех сотрудников УФССП по Камчатскому краю. Их подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из корыстной заинтересованности».

Как пишет ИА KamchatkaMedia, по версии следствия, преступная группа осуществляла перевозку, хранение и переработку икорной продукции. Речь идет о периоде с июля 2022 года по январь 2023 года. Красную икру возили за денежное вознаграждение с территории Камчатского края в Москву.

Двоих фигурантов задержали, решается вопрос об избрании им меры пресечения. Следователи провели 15 обысков по месту проживания, допросили более 30 лиц. Следственные действия продолжаются. В ближайшее время фигурантам предъявят обвинения.

В середине октября 2022 года сообщалось, что в Камчатском крае общий ущерб от действий браконьеров оценили примерно в 30 млн рублей. По данным ассоциации «Река Большая», активность браконьеров не снижалась, несмотря на довольно слабые подходы лососей. Зачастую рыбаки направляли усилия на сбор красной икры, выбрасывая погибшую рыбу в воду.