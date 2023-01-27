Врач предупредила об угрозе инфаркта и ожирения из-за энергетиков

Энергетические напитки содержат стимулирующие компоненты, которые могут истощать организм. Об этом предупредила доктор наук, профессор Сеченовского университета, врач-невролог клинико-диагностического центра «К9» Наталья Шиндряева.

«Энергетические напитки противопоказаны людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и беременным. Даже разовое применение может спровоцировать аритмию, мигрень, инфаркт миокарда. Энергетики, как и препараты от бессонницы, могут вызвать привыкание», — предупредила специалист в беседе с «Газета.ру».

Кроме того, врач напомнила, что в энергетике помимо прочего содержится суточная доза сахара, поэтому частое их употребление может привести к ожирению.

Шиндряева посоветовала прибегать к энергетическим напиткам разово при необходимости, например когда требуется выполнить небольшую срочную задачу, а сил на это нет.

Ранее в январе врач-диетолог Татьяна Залетова предостерегла от переедания мандаринов. По ее словам, употребление более 500 г этих цитрусовых в день грозит в том числе различными аллергическими реакциями и заболеваниями ЖКТ.