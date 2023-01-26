Чемпионат по снежным дисциплинам ездового спорта проведут на Камчатке

На Камчатке пройдет чемпионат двух и более федеральных округов по снежным дисциплинам ездового спорта «Берингия. Авача». Он состоится в рамках зимнего фестиваля «Берингия-2023». Протяженность маршрута составит 310 км.

Каюры уже могут подавать заявки для участия в соревнованиях. Из-за сложности трассы демонстрировать свои умения будут самые сильные спортсмены с подготовкой не ниже третьего разряда по ездовому спорту, рассказала ИА KamchatkaMedia начальник отдела развития видов спорта и высшего спортивного мастерства регионального министерства спорта Людмила Попова.

Гонка получила статус официальных межрегиональных соревнований. Принять участие в ней смогут Дальневосточный и Северо-Западный федеральный округа.

Зимний фестиваль «Берингия-2023» охватывает всю Камчатку. Одно из ключевых его направлениях — гонки на собачьих упряжках.

Чемпионат по снежным дисциплинам ездового спорта начнется 11 февраля. А 18 февраля на Биатлонном комплексе имени Фатьянова стартуют краевые соревнования по ездовому спорту «Детская гонка Дюлин».

«Берингия» получила статус праздника Камчатского края в 2010 году.