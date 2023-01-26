Троих жителей Саратовской области госпитализировали с обморожениями

За минувшие сутки трех человек госпитализировали в Саратовский областной клинический центр комбустиологии с обморожениями. Об этом сообщает ИА «Взгляд-инфо» со ссылкой на информацию учреждения.

Лечение от обморожений на текущий момент проходят 24 человека. За сутки госпитализировали женщину 66 лет, а также мужчин 57 и 34 лет.

Днем ранее в центр также госпитализировали трех человек. В ночное время поступил неизвестный мужчина без документов, полиция помогла найти его родственников. Кроме того, в течение дня поступили 45-летняя женщина и 42-летний мужчина.

Ранее в этот день сообщалось, что в Николаевске-на-Амуре женщина насмерть замерзла по пути на работу. Температура воздуха составляла –50 градусов.