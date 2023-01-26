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Советник Пушилина рассказал о сложностях в освобождении Угледара

Советник Пушилина: в Угледаре подземная инфраструктура, как в Соледаре, это осложняет освобождение
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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин 26 января рассказал, что сложность освобождения Угледара состоит в том, что в городе такая же разветвленная подземная инфраструктура, как в Соледаре.

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«В городе (Угледаре. — Ред) в наличии подземная инфраструктура, там достаточно много шахт со связанной подземной инфраструктурой. Это усложнит штурмовые мероприятия точно так же примерно, как это было в Мариуполе и Соледаре», — сообщил Гагин в эфире телеканала «Россия 1».

При этом он отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) предпринимали отчаянные попытки отбросить российских военных с занятых рубежей, используя для этого авиацию. Однако сделать этого им не удалось, и в результате этого украинские военные понесли потери в технике и живой силе.

«ВСУ, находящиеся в самом Угледаре, — это разрозненные части, которые собраны туда достаточно хаотично. Их там достаточно много, но самая большая проблема у них там — отсутствие коммуникации и какой-то согласованности действий», — подчеркнул Гагин.

Ранее в этот день другой советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что российские силы закрепились на окраинах Угледара и продолжают вести там бои с ВСУ. По его словам, противник пробует контратаковать, но российская артиллерия эффективно работает по позициям украинских военных.

Накануне, 25 января, были опубликованы кадры пораженных украинских огневых позиций под Угледаром. На видео запечатлено, как российские военные проезжают мимо пустого поля, на котором ранее располагался противник, вдалеке виднеется столб дыма.

24 января военный корреспондент Александр Сладков заявил об активном наступлении армии России на артемовском и авдеевском направлениях. Также он отметил, что идет продвижение в сторону Угледара, Красногоровки, Новомихайловки, Курахова и Артемовска (украинское название — Бахмут).

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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