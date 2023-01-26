«Яндекс» подтвердил публикацию старых исходных кодов из внутреннего репозитория

Компания «Яндекс» подтвердила публикацию старых исходных кодов отдельных проектов из внутреннего репозитория.

В компании отметили, что репозиторий является инструментом для хранения кода и работы с ним. Он не предназначен для хранения персональных данных пользователей.

«Никакого взлома «Яндекса» не было. Служба безопасности обнаружила в открытом доступе фрагменты кода из внутреннего репозитория. Однако их содержимое отличается от текущей версии репозитория, которая используется в сервисах «Яндекса», — сообщили 26 января в пресс-службе.

Там подчеркнули, что уже проводится внутреннее расследование причин попадания фрагментов исходного кода в открытый доступ. При этом в компании не видят какой-либо угрозы для данных пользователей или работоспособности платформы.

Ранее в Сети появились исходные коды и сопутствующие им данные ряда сервисов и программ «Яндекса». Общий объем архивов в сжатом виде составил 44,7 Гб.

1 марта 2022 года служба информационной безопасности сервиса доставки «Яндекс.Еда» выявила утечку информации. База охватывала всю территорию РФ и некоторые другие страны, среди которых Белоруссия и Казахстан.

23 марта Роскомнадзор выписал «Яндекс Еде» административный протокол и заблокировал сайт со слитыми данными.

В начале августа Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту утечки. Соответствующий запрос направил депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Михаил Романов, который заявил, что обратился в СК, потому что был нанесен ущерб гражданам. Он пояснил, что персональные данные пользователей сервиса могли оказаться у преступников.

9 ноября суд в Москве удовлетворил иски 13 пользователей «Яндекс.Еды», пострадавших из-за утечки данных в приложении. Суд постановил выплатить пострадавшим по 5 тыс. рублей в качестве компенсации.