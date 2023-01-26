В Москве число самозанятых превысило 1,2 млн человек в декабре 2022 года

В Москве количество самозанятых на 1 декабря 2022 года превысило 1,2 млн человек. Об этом в четверг, 26 января, сообщается на сайте столичной мэрии.

Как отметил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, режим «Налог на профессиональный доход» остается популярным у жителей столицы.

«В январе–ноябре горожане с таким статусом заработали почти 240 млрд рублей. При этом суммарный доход самозанятых с начала 2019 года, когда в столице ввели этот налоговый режим, к 1 декабря 2022-го достиг 556 млрд рублей», — цитирует Ефимова агентство городских новостей «Москва».

Самыми популярными видами деятельности у самозанятых являются пассажирские перевозки, доставка, реклама, маркетинг, сдача квартир в аренду, пишет НСН.

Министр правительства Москвы, глава департамента экономической политики и развития города Мария Багреева уточнила, что в ноябре прирост числа плательщиков налога на профессиональный доход в столице составил 35,5 тыс. человек, что явилось рекордом с января 2022 года. В период с января по ноябрь самозанятые перечислили в столичный бюджет 6,5 млрд рублей, что на 40% больше, чем за весь 2021 год, сообщает сайт kp.ru. Всего с начала действия налогового режима в бюджет Москвы поступило 13 млрд рублей.

21 января сооснователь платформы для самозанятых «ЯЗАНЯТ» Павел Зюков рассказал о наиболее прибыльных сферах для самозанятых. Прежде всего он отметил строительные специальности. На втором месте — ремонт транспорта и автомобильные перевозки, пишет RT. Замкнула тройку индустрия красоты. Клиенты у сотрудников этой сферы услуг будут всегда, а значит, и стабильный доход.

Большим спросом пользуются специалисты, которые оказывают услуги ремонта дома и клининга, отмечает телеканал «360».