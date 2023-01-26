Эксперт объяснила снижение ставок по вкладам и спрогнозировала их динамику

В декабре максимальные ставки по вкладам в топ-30 банков России в среднем достигали 8,2% годовых, в январе — 8%, сообщила «Известиям» 26 января менеджер продукта «вклады маркетплейса» «Сравни» Мария Татаринцева. Уменьшение ставок прогнозируется и в феврале, добавила она.

«Снижение произошло исключительно за счет завершения ряда сезонных спецпредложений и новогодних акций. Еще один этап снижения ставок ожидается в начале февраля: к концу подойдут еще несколько промопредложений в крупных банках», — объяснила эксперт.

Кроме того, по ее словам, на ставки по вкладам с февраля окажет влияние решение Центробанка по изменению ключевой ставки. Очередное заседание регулятора назначено на 10 февраля. От этого зависит поведение банков.

«При сохранении или росте ключевой ставки возможна подготовка очередной волны весенних промоакции с высокими процентами — в пределах 9–10% годовых. Если же ключевая ставка будет снижена, то и доходность по вкладам будет снижаться», — отметила Татаринцева.

Как она уточнила, в среднем разница между ключевой ставкой и ставками по вкладам за 2022 год составляла 1–2,5 процентного пункта в пользу вкладов. В настоящее время эта тенденция сохраняется, но только в тех банках, которые испытывают потребность в средствах населения и пытаются так вернуть вкладчиков, забравших деньги в конце прошлого года. Финансовые организации стараются предлагать максимальные ставки по долгосрочным вкладам — на 2–3 года, по которым проценты достигают иногда 10%, добавила эксперт.

«Вкладчики же предпочитают более короткие сроки размещения. Половина из них выбирает вклады на три и шесть месяцев, и только 20% пользователей «Сравни» интересуется вкладами на один год, и всего 8% всё же открывают вклады на срок более года, невзирая на привлекательные ставки», — рассказала Татаринцева.

Ранее, 21 января, кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев назвал банковский вклад самым простым инструментом пассивного дохода. По его словам, это наиболее понятный инструмент и вкладчику не нужно ничего делать дополнительно. Такая инвестиция защищена системой страхования вкладов через Агентство по страхованию вкладов, добавил он.