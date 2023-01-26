«Мегафон» приобрел ключевого игрока на рынке мобильной коммерции

«Мегафон» завершил сделку по покупке у структур USM компании «ИнПлат» — ключевого игрока на рынке мобильной коммерции.

Как сообщает пресс-служба «Мегафона», сделка «позволит оператору усилить финтех-направление и предложить абонентам новые удобные сервисы».

Директор по стратегии и развитию бизнеса «Мегафона» Александр Соболев рассказал, что с уходом с российского рынка платежных инструментов зарубежных производителей возросла потребность в удобных средствах онлайн-платежей. По его словам, сильная экспертная команда и разработки «ИнПлат» помогут предложить абонентам новые «способы оплаты связи и сторонних сервисов».

«ИнПлат» — ключевой партнер «Мегафона» в области мобильной коммерции, обрабатывающий 80% потока платежей со счета телефона. Компания работает на российском финтех-рынке свыше 12 лет, предлагая решения в области онлайн-платежей крупным игрокам рынка электронной коммерции и телеком-операторам.

Среди проектов, которые «Мегафон» запустил совместно с «ИнПлат», — внедрение сервиса Smart Pay, который позволяет проводить оплату, даже если на счете абонента не хватает средств, списывая недостающую сумму с банковской карты без прерывания платежа.