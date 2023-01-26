Песков заявил, что Зеленский давно перестал быть возможным собеседником для Путина
Украинский лидер Владимир Зеленский давно перестал был возможным оппонентом для президента России. Об этом в четверг, 26 января, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя заявление Зеленского об отказе вести переговоры с Владимиром Путиным.
Ранее в этот день Зеленский в интервью британскому телеканалу Sky News повторил свой отказ от переговоров с Путиным, заявив, что ему это «неинтересно».
«Ну, я не думаю, что требуется ответ. Мы знаем, с какими обещаниями Зеленский избирался президентом. Их совершенно не трудно вспомнить и напомнить тем избирателям, которые за него голосовали на Украине. Он не решил проблему Донбасса, не выполнил минские договоренности, более того не собирался их выполнять, он готовился к войне. Поэтому, скажем так, он сам давно перестал был возможным оппонентом для президента Путина», — сказал Песков журналистам.
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