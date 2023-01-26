Реклама
Прямой эфир
Мир
Глава Одесской области сообщил об ударах по объектам энергетики
Политика
Песков указал на прямую вовлеченность НАТО в конфликт на Украине
Мир
Украинские СМИ сообщили о втором взрыве в Киеве и столбе дыма над городом
Мир
В Польше сообщили о поступлении в страну первых танков Abrams весной
Мир
В Европарламенте призвали ввести в ЕС военную экономику
Мир
Кличко подтвердил информацию о взрыве в Киеве
Мир
Более 20 чиновников пожаловались на вице-премьера Британии из-за его общения
Происшествия
Женщина и ребенок ранены при обстреле Донецка со стороны ВСУ
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в некоторых областях и под Киевом
Мир
Песков заявил, что Зеленский давно перестал быть возможным собеседником для Путина
Происшествия
В Хабаровском крае женщина замерзла насмерть по пути на работу
Авто
Dacia предложит для обогрева автосидений бесплатные грелки

В ФРГ обеспокоились призывами сжигать русских детей на премьере «Чебурашки»

0
Фото: Global Look Press/dpa/Christophe Gateau
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На премьере фильма «Чебурашка» в Германии проукраинские активисты провели акцию с призывами сжигать русских детей. В связи с этим Ассоциация по предотвращению дискриминации и изоляции российских немцев и русскоязычных сограждан в Германии (VADAR) обратилась в правоохранительные органы ФРГ с требованием провести расследование.

Финт ушами: «Чебурашка» может собрать 7 млрд рублей
Фильм Дмитрия Дьяченко стал абсолютным лидером российского проката

Премьера состоялась ранее в январе в кинотеатре Российского дома науки и культуры Берлина. Параллельно с этим проукраинские активисты согласовали с властями Германии проведение своего мероприятия, в ходе которого, пользуясь бездействием полиции, выкрикивали агрессивные лозунги и призывали сжигать детей. Соответствующие видео были размещены в Сети.

В VADAR подчеркнули, что подобные действия недопустимы с моральной и этической точки зрения и являются грубейшим нарушением законодательства ФРГ.

«Мы готовы допустить, что среди полицейских не было сотрудника, владеющего украинским языком, способного распознать факт нарушения законодательства ФРГ. <…> Если же это попустительство, то мы требуем прокурорской проверки на основе видеозаписи протестной акции, которую вели сотрудники полиции», — заявили в организации.

В VADAR призывают наказать организаторов протестов и впредь проверять их цели и лозунги перед проведением акций.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023