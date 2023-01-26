В ФРГ обеспокоились призывами сжигать русских детей на премьере «Чебурашки»

На премьере фильма «Чебурашка» в Германии проукраинские активисты провели акцию с призывами сжигать русских детей. В связи с этим Ассоциация по предотвращению дискриминации и изоляции российских немцев и русскоязычных сограждан в Германии (VADAR) обратилась в правоохранительные органы ФРГ с требованием провести расследование.

Премьера состоялась ранее в январе в кинотеатре Российского дома науки и культуры Берлина. Параллельно с этим проукраинские активисты согласовали с властями Германии проведение своего мероприятия, в ходе которого, пользуясь бездействием полиции, выкрикивали агрессивные лозунги и призывали сжигать детей. Соответствующие видео были размещены в Сети.

В VADAR подчеркнули, что подобные действия недопустимы с моральной и этической точки зрения и являются грубейшим нарушением законодательства ФРГ.

«Мы готовы допустить, что среди полицейских не было сотрудника, владеющего украинским языком, способного распознать факт нарушения законодательства ФРГ. <…> Если же это попустительство, то мы требуем прокурорской проверки на основе видеозаписи протестной акции, которую вели сотрудники полиции», — заявили в организации.

В VADAR призывают наказать организаторов протестов и впредь проверять их цели и лозунги перед проведением акций.