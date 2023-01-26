Два человека пострадали в ДТП с микроавтобусом в Томске
Два человека получили травмы при столкновении легкового автомобиля и микроавтобуса в Томске. Об этом сообщает РИА «Томск» со ссылкой на региональное управление МВД.
Авария произошла вечером 25 января на улице Причальной. По предварительным данным, 40-летний мужчина не справился с управлением автомобилем Suzuki Grand Vitara, допустил выезд на встречную полосу и протаранил машину ГАЗ-32213, которой управлял 61-летний мужчина.
Водитель «Газели» получил травмы и был госпитализирован. Состояние автомобилиста оценивается как средней степени тяжести. Водителю иномарки медицинская помощь оказана на месте.
Ранее в этот день сообщалось о столкновении трех автомобилей на Чуйском тракте в Алтайском крае. Три человека погибли.