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Вероятность взлома припая возникла из-за ветра в бухте в Магадане

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В Магадане ледовая обстановка в районе бухты Гертнера осложнилась. Из-за усиления ветра возможен взлом припая. Об этом предупредили в пожарно-спасательном центре Магаданской области.

В период обследования уровень моря в бухте был в фазе прилива. Ширина припая составляла порядка 4,5 км по створу бухты. За кромкой припая — поле очень сплоченного дрейфующего льда, далее разреженный дрейфующий лед, а потом чистая вода, пишет ИА MagadanMedia со ссылкой на пресс-службу регионального ПСЦ.

В поле однолетнего тонкого льда на расстоянии порядка 2 км от береговой линии зафиксированы три живые трещины шириной до 20 см. Толщина льда в них — 20–30 см.

По всей подошве припая лед деформировался и покрылся приливно-отливными трещинами шириной до 20 см. Взлом припая возможен из-за ухудшения погодных условий и усиления ветра.

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