Региональный сосудистый центр откроется в Рязанской области в 2023 году
Региональный сосудистый центр начнет работу в 2023 году в Скопине (Рязанская область). Об этом сообщает РИА «7 новостей» со ссылкой на министра здравоохранения региона Александра Пшенникова.
Учреждение создано на базе Скопинского межрегионального медицинского центра. В учреждение будут поступать пациенты из соседних районов, это позволит избежать более длительной транспортировки в Рязань и своевременно оказать медицинскую помощь. Специалисты будут проводить чрескожные коронарные вмешательства.
На текущий момент в Рязанской области действуют два региональных сосудистых центра, а также шесть первичных сосудистых отделений.
Ранее сообщалось, что рядом с Уфой в Башкортостане планируют построить поликлинику, начальная стоимость работ составляет 267,1 млн рублей. Учреждение будет рассчитано на 320 посещений в смену.