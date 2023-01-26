Депутат ГД объяснил ошибку ЕС из-за либерализации торговли с Украиной

При либерализации торговли с Украиной Евросоюз (ЕС) сделал ошибку, не просчитав риски для своих сельхозпроизводителей. Об этом рассказал «Известиям» 26 января депутат Госдумы (ГД) Евгений Нифантьев.

«Либерализация торговли с ЕС стала, по сути, триггером государственного переворота в Киеве в 2014 году. Тогда (экс-президент Украины Виктор. — Ред.) Янукович был обвинен оппозицией в намеренном срыве подписания экономической ассоциации с ЕС, позволявшей по мнению всё той же оппозиции за счет открытого рынка с европейскими государствами существенно улучшить экономику Украины», — отметил депутат.

Нифантьев напомнил, что в 2014 году соглашение с ЕС об экономической ассоциации было подписано бывшим тогда украинским президентом Петром Порошенко и в 2017 году оно начало работать полноценно.

«Однако, это соглашение привело скорее к проблемам для обеих сторон, чем к выгодам. Украина потеряла свое доминирование на потребительском рынке в собственной стране. Европа получила конкурента в области сельского хозяйства», — подчеркнул он.

По его словам, открыв свои рынки, Евросоюз сразу позаботился об их защите, и ввел квотирование, в том числе были введены квоты на беспошлинный ввоз продукции агрокомплекса из Украины.

«Учитывая, что доля агросектора в ВВП Украины на 2021 год составляла 10,5% и чуть более четверти продукции поставлялось в страны ЕС, можно себе представить, насколько выгодным был бизнес поставок сельхозпродукции», — отметил депутат.

Как он объяснил, украинцы за счет более дешевой рабочей силы, более дешевого топлива, более плодородных земель существенно потеснили конкурентов из таких стран, как Италия, Франция, Польша, Нидерланды, Греция. Аграрный сектор ЕС «оказался в условиях узаконенного демпинга, осуществляемого Киевом», добавил Нифантьев.

«Результатов не пришлось долго ждать. Сегодня мы видим, что ЕС сделал ошибку, не просчитав риски для своих сельхозпроизводителей, а учитывая антироссийские санкции, которые привели к взлету цен на удобрения, к росту цен на топливо, на резину, на пластик, конечный потребитель не в состоянии покупать продукты своих производителей, что и приводит их к банкротству», — заключил депутат.

Накануне брюссельский портал Euractiv написал, что Еврокомиссия (ЕК) рассмотрит возможность пересмотра либерализации торговли с Украиной. Представители некоторых стран—членов ЕС пожаловались на то, что приток украинских товаров ставит европейских фермеров в невыгодное положение.

Ранее, 12 января, заместитель министра сельского хозяйства Польши Януш Ковальский заявил, что Варшава намерена добиваться восстановления таможенных пошлин на поставляемую с территории Украины кукурузу и ряд другой сельскохозяйственной продукции. По его словам, ведомство будет стремиться к тому, чтобы исключить из пакета по либерализации часть продуктов, защитить польское птицеводство, польские яблоки и сектор переработки соков.

27 апреля 2022 года ЕК предложила в рамках помощи Украине на один год приостановить ввозные пошлины на весь украинский экспорт в Евросоюз.