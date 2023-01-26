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Карта спецоперации на Украине 26 января

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 26 января можно в материале «Известий».

Как заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, на купянском направлении нанесено огневое поражение скоплениям живой силы 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Тимковка Харьковской области и Новоселовское ЛНР.

На краснолиманском направлении нанесено поражение подразделениям 25-й воздушно-десантной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районе населенного пункта Ямполовка ДНР, а также Серебрянского лесничества.

На донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск в ходе наступательных действий заняли более выгодные рубежи и позиции. В районе населенного пункта Константиновка ДНР уничтожен склад артиллерийских боеприпасов ВСУ. За сутки на данном направлении уничтожено свыше 40 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две установки РСЗО «Град», самоходная артиллерийская установка производства США М109 Paladin, две гаубицы Д-20 и «Гиацинт-Б», а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

На южнодонецком и запорожском направлениях нанесено огневое поражение противнику в районах населенных пунктов Угледар ДНР, Павловка и Левадное Запорожской области.

На херсонском направлении уничтожены три гаубицы Д-20, самоходная гаубица «Гвоздика», а также две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37 и AN/TPQ-50. Также в районах населенных пунктов Дудчаны, Токаревка Херсонской области и Червоногригоровка Днепропетровской области поражены четыре склада с боеприпасами ВСУ.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 379 самолетов, 204 вертолета, 2956 беспилотных летательных аппаратов, 402 зенитных ракетных комплекса, 7634 танка и другие боевые бронированные машины, 990 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3921 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 8180 единиц специальной военной автомобильной техники.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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