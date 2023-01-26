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Dacia предложит для обогрева автосидений бесплатные грелки

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Фото: autoexpress.co.uk
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Компания Dacia предложит бесплатные грелки для машин марки в противовес другим производителям, кто взимает подписку на встроенные в авто опции. Такую акцию марка проведет 1 и 2 февраля в автосалонах Великобритании, сообщило 25 января издание Autoexpress.

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Dacia решила подчеркнуть свое несогласие с некоторыми автомобильными компаниями, которые предлагают платную подписку на встроенные опции автомобиля, в частности электроподогрев сидений.

Издание отметило, что на такой шаг румынскую автокомпанию сподвигло решение BMW предлагать сиденья с подогревом по подписке в размере £15 в месяц.

«Просить кого-то доплатить за активацию установленного на заводе оборудования, может кто угодно, только не Dacia. Мы просто выпускаем автомобили с подогревом сидений, и владельцам машин останется только нажать кнопку, чтобы насладиться теплом», — рассказал бренд-директор Dacia в Великобритании Люк Брод.

В Autoexpress напомнили, что у BMW также есть подогрев рулевого колеса в качестве подписки, которая стоит £10 в месяц. Возможно, что следующей зимой в Dacia предложат бесплатные варежки.

23 ноября российские дилеры привезли в РФ новые кроссоверы Duster 2022 года выпуска под маркой Dacia. Автомобили сильно отличаются от тех моделей, что собирались для продажи на российском рынке под брендом Renault. Кроссоверы оборудованы полуторалитровым двигателем мощностью 115 л.с., шестиступенчатой механической трансмиссией и системой полного привода. Duster румынской сборки оснащен иной передней оптикой и другой радиаторной решеткой.

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