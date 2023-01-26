Реклама
Прямой эфир
Мир
В Польше сообщили о поступлении в страну первых танков Abrams весной
Мир
В Европарламенте призвали ввести в ЕС военную экономику
Мир
Кличко подтвердил информацию о взрыве в Киеве
Мир
Более 20 чиновников пожаловались на вице-премьера Британии из-за его общения
Армия
Склад боеприпасов ВСУ уничтожен на правом берегу Днепра в Херсонской области
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в некоторых областях и под Киевом
Мир
Путин поздравил президента и премьер-министра Индии с Днем Республики
Политика
В Крыму предупредили Киев о губительных последствиях в случае нападения
Общество
Движение по Крымскому мосту возобновлено
Мир
В Белом доме заверили в отсутствии пренебрежения к российским «красным линиям»
Мир
Сообщается о воздушной тревоге в десяти областях Украины
Мир
В США уличили корпорации в желании заработать на конфликте на Украине
Сюжет:

В Польше сообщили о поступлении в страну первых танков Abrams весной

Минобороны Польши: первые американские танки Abrams поступят в страну весной
0
Фото: Global Look Press/Master Sgt. Matthew Plew
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Польша получит первые экземпляры американских танков Abrams весной. Об этом в четверг, 26 января, сообщил вице-премьер, министр национальной обороны страны Мариуш Блащак.

Танки небыстры: почему Запад не принял решения о поставках Leopard Киеву
В очередной пакет для Украины не вошла тяжелая бронетехника

«В этом году 58 Abrams попадут в Польшу. Весной первые экземпляры», — сказал он в эфире Польского радио.

Глава минобороны добавил, что самые современные танки Abrams Польша рассчитывает получить только к концу 2024 года.

«Пока это будут танки старшего поколения, бывшие в употреблении танки, которыми мы восполняем потери после поставок Украине старых танков Т-72», — пояснил глава минобороны.

В апреле 2022 года сообщалось, что Польша поставила Украине более 200 танков Т-72. В июле стало известно, что Варшава купит у Вашингтона 116 подержанных танков Abrams, которые восполнят возникший после поставок Киеву недостаток бронетехники в Польше.

24 января текущего года польский премьер Матеуш Моравецкий заявил, что страна потребует от Евросоюза компенсации стоимости танков, переданных Киеву. Он выразил надежду на положительное решение ЕС в этом вопросе.

Тогда же стало известно, что Варшава официально обратилась к Берлину с просьбой разрешить передать Киеву танки Leopard 2. На следующий день в ФРГ подтвердили, что получили заявку и обещали оперативно рассмотреть ее.

Тогда же правительство ФРГ объявило о решении передать Украине танки Leopard 2. На первом этапе Берлин отправит Киеву роту из 14 танков. Отмечается, что другие европейские страны — партнеры Германии также передадут Украине немецкие танки со своих складов. Берлин выдаст государствам соответствующее разрешение.

Посол РФ в Польше Сергей Андреев заявил «Известиям», что страна уже поставила Украине свыше 300 танков, поэтому отправка 14 немецких Leopard украинским ВС по существу ничего не поменяет в отношениях Москвы и Варшавы.

Как объяснил «Известиям» политолог Иван Мезюхо, Польша выступает за поставки Leopard 2 Киеву, так как ей нужно продолжение противостояния на Украине, потому что Варшава «крупно вложилась в этот конфликт и желает приобрести компенсационные средства со стороны США и ЕС».

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023