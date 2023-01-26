В Польше сообщили о поступлении в страну первых танков Abrams весной

Польша получит первые экземпляры американских танков Abrams весной. Об этом в четверг, 26 января, сообщил вице-премьер, министр национальной обороны страны Мариуш Блащак.

«В этом году 58 Abrams попадут в Польшу. Весной первые экземпляры», — сказал он в эфире Польского радио.

Глава минобороны добавил, что самые современные танки Abrams Польша рассчитывает получить только к концу 2024 года.

«Пока это будут танки старшего поколения, бывшие в употреблении танки, которыми мы восполняем потери после поставок Украине старых танков Т-72», — пояснил глава минобороны.

В апреле 2022 года сообщалось, что Польша поставила Украине более 200 танков Т-72. В июле стало известно, что Варшава купит у Вашингтона 116 подержанных танков Abrams, которые восполнят возникший после поставок Киеву недостаток бронетехники в Польше.

24 января текущего года польский премьер Матеуш Моравецкий заявил, что страна потребует от Евросоюза компенсации стоимости танков, переданных Киеву. Он выразил надежду на положительное решение ЕС в этом вопросе.

Тогда же стало известно, что Варшава официально обратилась к Берлину с просьбой разрешить передать Киеву танки Leopard 2. На следующий день в ФРГ подтвердили, что получили заявку и обещали оперативно рассмотреть ее.

Тогда же правительство ФРГ объявило о решении передать Украине танки Leopard 2. На первом этапе Берлин отправит Киеву роту из 14 танков. Отмечается, что другие европейские страны — партнеры Германии также передадут Украине немецкие танки со своих складов. Берлин выдаст государствам соответствующее разрешение.

Посол РФ в Польше Сергей Андреев заявил «Известиям», что страна уже поставила Украине свыше 300 танков, поэтому отправка 14 немецких Leopard украинским ВС по существу ничего не поменяет в отношениях Москвы и Варшавы.

Как объяснил «Известиям» политолог Иван Мезюхо, Польша выступает за поставки Leopard 2 Киеву, так как ей нужно продолжение противостояния на Украине, потому что Варшава «крупно вложилась в этот конфликт и желает приобрести компенсационные средства со стороны США и ЕС».

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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