Реклама
Прямой эфир
Мир
В Польше сообщили о поступлении в страну первых танков Abrams весной
Мир
В Европарламенте призвали ввести в ЕС военную экономику
Мир
Кличко подтвердил информацию о взрыве в Киеве
Мир
Более 20 чиновников пожаловались на вице-премьера Британии из-за его общения
Армия
Склад боеприпасов ВСУ уничтожен на правом берегу Днепра в Херсонской области
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в некоторых областях и под Киевом
Мир
Путин поздравил президента и премьер-министра Индии с Днем Республики
Политика
В Крыму предупредили Киев о губительных последствиях в случае нападения
Общество
Движение по Крымскому мосту возобновлено
Мир
В Белом доме заверили в отсутствии пренебрежения к российским «красным линиям»
Мир
Сообщается о воздушной тревоге в десяти областях Украины
Мир
В США уличили корпорации в желании заработать на конфликте на Украине

Подозреваемый в стрельбе в центре Махачкалы отправлен под домашний арест

0
Фото: ТАСС/Александр Рюмин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мужчина, обвиняемый в стрельбе из дробовика в центре Махачкалы, отправлен под домашний арест. Об этом 26 января пишет агентство ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Верховного суда Дагестана Зарему Мамаеву.

Спусковой урок: почему в России повторяются трагедии со стрельбой
И спасет ли от этого постоянная передача правоохранителям информации о психическом здоровье владельцев оружия

«Советским районным судом Махачкалы рассмотрено ходатайство органов следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу 40-летнему жителю города Махачкалы, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ. Постановлением суда обвиняемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на 1 месяц 25 суток, до 21 марта 2023 года, с наложением соответствующих ограничений», — рассказала собеседник агентства.

По словам Мамаевой, мужчина добровольно явился в отделение полиции для явки с повинной и выдачи оружия, которым все было совершено. Она также добавила, что данное постановление может быть обжаловано в Верховном суде республики в течение трех суток после его вынесения.

Ранее, 25 января, пресс-служба ГУ МВД по Дагестану сообщило о том, что в Махачкале объявили план «Перехват» из-за мужчины с дробовиком. Отмечается, что в 15:10 очевидцы обратились в полицию с сообщением о том, что в городе по проспекту Расула Гамзатова неизвестный мужчина прогуливается по улице с дробовиком в руках. По информации прохожих, он направлял оружие на людей, но выстрелы производил в воздух.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023