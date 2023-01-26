Подозреваемый в стрельбе в центре Махачкалы отправлен под домашний арест

Мужчина, обвиняемый в стрельбе из дробовика в центре Махачкалы, отправлен под домашний арест. Об этом 26 января пишет агентство ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Верховного суда Дагестана Зарему Мамаеву.

«Советским районным судом Махачкалы рассмотрено ходатайство органов следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу 40-летнему жителю города Махачкалы, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ. Постановлением суда обвиняемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на 1 месяц 25 суток, до 21 марта 2023 года, с наложением соответствующих ограничений», — рассказала собеседник агентства.

По словам Мамаевой, мужчина добровольно явился в отделение полиции для явки с повинной и выдачи оружия, которым все было совершено. Она также добавила, что данное постановление может быть обжаловано в Верховном суде республики в течение трех суток после его вынесения.

Ранее, 25 января, пресс-служба ГУ МВД по Дагестану сообщило о том, что в Махачкале объявили план «Перехват» из-за мужчины с дробовиком. Отмечается, что в 15:10 очевидцы обратились в полицию с сообщением о том, что в городе по проспекту Расула Гамзатова неизвестный мужчина прогуливается по улице с дробовиком в руках. По информации прохожих, он направлял оружие на людей, но выстрелы производил в воздух.