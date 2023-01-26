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СКР изучит случай с отказом охраны пускать ребенка в детсад в Хабаровске

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СУ СКР по Хабаровскому краю и региональная прокуратура проводят проверку инцидента в детском саду в Хабаровске. Охранник отказался пускать в помещение ребенка, пришедшего раньше времени в лютый мороз.

Об инциденте стало известно из соцсетей. Сообщалось, что родители утром привели малыша в детский сад непосредственно перед его открытием. Однако чересчур бдительный охранник заявил, что запускать ребенка еще рано, так как на часах 7:25, а в здание можно заходить в 7:30. Мужчину при этом не смутило, что на улице было –37 градусов.

Тем временем, после того как о конфликте стало известно общественности, руководство детсада Краевого центра образования принесло извинения родителям.

Сотрудники учреждения высказали претензии охранной организации. В отношении сотрудника ЧОПа решается вопрос с его дальнейшей работой в детском саду. Правда, как пишет ИА AmurMedia, пока не известно, будет ли охранник уволен и применялись ли к нему штрафные санкции.

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