В Москве начался прием заявок на молодежный чемпионат «Первый элемент»

В столице начался прием заявок на региональный этап молодежного чемпионата для инженеров «Первый элемент». Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.

В рамках соревнования участники будут конструировать радиоуправляемые модели автомобилей на водородном топливном элементе. В чемпионате могут принять участие школьники, студенты вузов и колледжей столицы. Всего будет сформировано порядка 20 команд, в каждой из которых будут пилоты, механики, инженеры и дизайнеры. Подать заявку можно до 6 февраля включительно на сайте соревнования. После отбора конкурсанты пройдут 20-часовую обучающую программу.

«Во время подготовки к чемпионату ребята получат инженерные навыки и знания в области энергетики, химии, электроники. Пилоты отточат мастерство управления, а механики и дизайнеры познакомятся с аэродинамикой и сопротивлением материалов. В финале каждая команда выведет на трассу радиоуправляемую модель в масштабе 1:10. За шесть часов гонки им предстоит пройти максимальное количество кругов», — отметила вице-мэр.

Соревнования проведут на ВДНХ. Пробные и квалификационные заезды намечены на 17 марта, а финал — на следующий день.

Пять коллективов, которые покажут лучшие результаты, представят Москву на всероссийском этапе конкурса «Первый элемент». Финалисты встретятся в апреле в детском центре «Смена» в Анапе.

В 2018 году в Москве началась реализация масштабной программы «Мой район», нацеленной на создание качественной среды на всей территории столицы. Сюда входит комплекс работ, которые должны обеспечить каждый район удобным транспортом, современными библиотеками и культурными центрами, поликлиниками и школами, комфортными местами для отдыха и занятий спортом. Каждое направление программы учитывает потребности и пожелания жителей.