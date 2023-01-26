Представитель Белого дома Кирби: США не пренебрегают предупреждениями РФ о красных линиях

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в среду, 25 января, заявил, что США не пренебрегают предупреждениями России о недопустимости пресечения «красных линий» на Украине.

«Мы не воспринимаем то, что они говорят, пренебрежительно», — сказал он в ходе пресс-конференции.

Так Кирби ответил на вопрос журналиста о том, воспринимает ли Вашингтон всерьез предупреждения российской стороны.

Кроме того, Кирби повторил тезис президента США Джо Байдена о том, что передаваемые Украине танки не представляют угрозу России.

«Угрожают ли они русским солдатам, можете поспорить, что это так. Но русским солдатам на Украине, не России, собственно», — добавил он.

Накануне в МИД РФ прокомментировали слова постпреда России при ООН Дмитрия Полянского о том, что Запад, вероятно, пересек еще не все «красные линии» на Украине. В ведомстве отметили, что против РФ идет гибридная война, поэтому разговоры о «красных линиях» остались в прошлом. МИД отметил, что США недвусмысленно заявили о стремлении нанести России стратегическое поражение и игнорируют реальность.

23 января глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что США, угрожая другим государствам из-за сотрудничества с Россией, переходят все «красные линии». Он добавил, что Вашингтон «ничем не гнушается», используя в том числе экономические манипуляции и давление на политических деятелей, чьи дети учатся в американских учебных заведениях.

До этого, 20 января, посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон и их союзники развязали тотальную гибридную войну против России на ее же территории, наживаясь на партнерах по НАТО. В частности, Антонов указал, что США заставляют партнеров по НАТО финансировать «ренессанс американского ВПК» в том объеме, которого они не видели даже в годы холодной войны.

18 января Лавров сообщил о том, что США создают коалицию против России, чтобы окончательно решить «русский вопрос». Он сравнил план Вашингтона с действиями французского императора Наполеона Бонапарта и лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера. Он добавил, что западные страны хотят стратегического поражения России.

С 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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