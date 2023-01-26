Рогозин: робот «Маркер» сможет автоматически засекать и поражать танки Abrams и Leopard

Танки Abrams и Leopard не станут проблемой для ударного варианта робота «Маркер». Об этом 26 января заявил руководитель спецотряда военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин в беседе с «РИА Новости».

Он объяснил, что в системе управления робота есть электронный каталог с образами техники противника в видимом и инфракрасном диапазонах, который обновляется при появлении новых вооружений в зоне боевых действий.

«Например, как только начнутся поставки войскам Украины танков Abrams и Leopard, «Маркер» получит соответствующий электронный образ и сможет автоматически засекать и поражать при помощи ПТУР американские и германские танки», — рассказал Рогозин.

Он добавил, что робот сможет самостоятельно распределять цели по приоритетам. Если в его поле зрения попадет несколько единиц боевой техники противника, он автоматически выберет последовательность их поражения.

24 января глава «Царских волков» сообщил, что в зону специальной военной операции (СВО) в Донбассе будет доставлено две версии «Маркера» — ударная и разведывательная. Последняя оснащена дроном, который может подняться на высоту до 150 м и обеспечить видимость до 20 км. Ему также не нужна батарея для зарядки, а средства радиоэлектронной борьбы против него бесполезны.

Ударный вариант робота может оснащаться противотанковыми ракетными комплексами, а также спаренным тяжелым пулеметом.

О том, что беспилотную разведывательно-ударную машину «Маркер» отправят в Донбасс, стало известно 15 января. Она разработана частной уральской инженерной компанией «Андроидная техника». «Маркер» обладает автоматической системой управления, обеспечивает целеуказание объектов врага на расстоянии не менее 15 км, самостоятельно отбирает и поражает выбранные цели.

Специальная операция России по защите мирных жителей Донбасса, которая началась 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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