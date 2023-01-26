Программу поддержки молодых семей запустили в Хабаровском крае

В Хабаровском крае приступили к реализации программы поддержки молодых семей. В краевом бюджете на эти цели предусмотрено более 150 млн рублей.

С 1 февраля молодые семьи, желающие в этом году принять участие в программе и построить или купить жилье в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, могут подать соответствующее заявление.

В региональном минстрое ИА AmurMedia рассказали, что для того, чтобы принять участие в программе, необходимо соответствовать некоторым параметрам. Так, возраст супругов не должен превышать 35 лет, органы местного самоуправления должны признать семью нуждающейся в улучшении жилищных условий.

Семья сможет построить жилье только на территории того муниципального образования, в котором постоянно проживает, но при этом позволяется самостоятельно выбрать застройщика и объект строительства, пояснили в ведомстве. Направить выплату необходимо на покупку уже построенного жилья, находящегося в собственности у застройщика.

Для приобретения жилья можно воспользоваться ипотекой с господдержкой, в том числе программами «Дальневосточная ипотека» и «Семейная ипотека».

Ранее, 18 января, сообщалось, что стройкомплекс Хабаровского края намерен сдать в этом году не менее 400 тыс. кв. м. К 2025 году власти планируют выйти на показатель ввода в эксплуатацию 1 млн кв. м жилья.