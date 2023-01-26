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Путин поздравил президента и премьер-министра Индии с Днем Республики

Путин: РФ придает большое значение отношениям привилегированного стратегического партнерства с Индией
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Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
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Российский лидер Владимир Путин в четверг, 26 января, поздравил президента Индии Драупади Мурму и премьер-министра страны Нарендру Моди с Днем Республики. В телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, глава государства отметил, что Москва придает большое значение отношениям привилегированного стратегического партнерства с Нью-Дели.

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«Ваша страна вносит весомый вклад в обеспечение международной стабильности и безопасности, в решение важных вопросов региональной и глобальной повестки дня. Придаем большое значение отношениям привилегированного стратегического партнерства между нашими государствами», — сказано в поздравлении.

Путин выразил уверенность в том, что совместными усилиями государства обеспечат дальнейшее наращивание взаимовыгодного двустороннего сотрудничества на всех направлениях. По его словам, это отвечает интересам дружественных народов РФ и Индии.

Ранее, 21 декабря 2022 года, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов заявил, что Россия и Индия принципиально отказываются от использования доллара и евро во взаимной торговле. Он добавил, что вопрос сохраняющегося дисбаланса в торговых операциях на данный момент полностью не решен. Так, сейчас Индия покупает у России больше, чем продает, в пять раз.

2 ноября издание The Economic Times сообщило, что Россия в октябре стала крупнейшим поставщиком нефти в Индию. Отмечалось, что поставки в Индию составили 946 тыс. баррелей нефти в день, что является самым высоким показателем за месяц, или 22% всего импорта сырой нефти в Индию. В издании добавили, что Индия впервые ввезла больше нефти из России морским путем, чем Евросоюз, на 34%.

В том же месяце министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил со своим индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром совместное производство современных вооружений. Министр также отметил положительную динамику двусторонней торговли. Он выразил уверенность в том, что Россия и Индия вскоре достигнут цели привести товарооборот к показателю в $30 млрд.

16 сентября президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди заявил о росте товарооборота между двумя странами. По его словам, поставки удобрений из РФ в Индию увеличились более чем в восемь раз.

17 августа обозреватель Washington Examiner Том Роган заявил, что Индия испытывает к РФ «странное уважение», поэтому она не присоединилась к антироссийским санкциям.

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