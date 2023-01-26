Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновлено после проведения ремонтных работ. Об этом в четверг, 26 января, сообщили в пресс-службе Минтранса.

«Сегодня в 08:00 мск, ранее запланированного срока, возобновлено движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Ранее в Минтрансе сообщали, что автомобильное движение на Крымском мосту будет временно ограничено 25 января и полностью закрыто на следующий день в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ.

До этого движение на мосту перекрывали для проведения строительных работ 14, 17 и 20 января. В трех случаях движение также удавалось возобновить досрочно.

Полностью завершить восстановление транспортной и инженерной инфраструктуры моста, в том числе поврежденного железнодорожного полотна, планируется к 1 декабря 2023 года.

Часть Крымского моста пострадала из-за подрыва грузовика 8 октября 2022 года. В результате теракта взорвались семь топливных цистерн железнодорожного состава, что привело к частичному обрушению двух автомобильных пролетов. Жертвами инцидента стали четыре человека.