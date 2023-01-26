Токио воздержался от оценки решений ФРГ и США о поставках танков Украине
Японский кабинет министров воздержался от оглашения каких-либо оценок решений властей США и Германии о предоставлении Вооруженным силам Украины (ВСУ) своих основных боевых танков (ОБТ). Об этом 26 января рассказал заместитель генерального секретаря правительства страны Сэйдзи Кихара в ходе пресс-конференции.
«Мы хотели бы воздержаться от какой-либо оценки. Вместе с тем мы полагаем, что для создания предпосылок для диалога с Россией и остановки конфликта международное сообщество должно продолжать поддерживать Украину и оказывать санкционное давление на РФ», — сообщил он, отвечая на просьбу прокомментировать решение Вашингтона и Берлина.
По словам Кихары, Токио придает огромное значение предоставлению гуманитарной помощи для нужд Киева.
Ранее сотни жителей Мюнхена вышли в ночь на 26 января на улицы города с плакатами и транспарантами против поставок танков и вооружения Украине. О намерении передать Украине танки Leopard 2 правительство страны заявило 25 января. На первом этапе Берлин отправит Киеву роту из 14 танков. Первые боевые машины, по словам министра обороны Германии Бориса Писториуса, могут быть поставлены Украине примерно через три месяца.
В свою очередь, президент США Джо Байден объявил о поставках Украине 31 танка M1 Abrams. Американский лидер также заявил, что помощь будет сопровождаться поставками из других стран. Однако, как отмечают в администрации США, на поставку машин могут уйти месяцы.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал на то, что поставки танков Leopard 2 Киеву не сулят ничего хорошего для отношений России и Германии. План Вашингтона же по отправке Abrams на территорию Украины пресс-секретарь российского президента назвал провальным по технологическим аспектам.
Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.