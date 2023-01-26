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Глава Первомайска рассказал «Известиям» о ходе эвакуации жителей Соледара

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Первомайск — небольшой город, который постоянно подвергается ударам украинских ракет. Это первый пункт на пути эвакуации мирных жителей из Соледара. По словам главы администрации города Сергея Колягина, к 25 января из Соледара, Артемовска и соседних сел прибыло 562 человека.

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В Первомайске жителей Соледара встречают, кормят, дают отогреться и отоспаться. Через день-два переправляют на территории, где не слышно взрывов. В ходе многомесячных боев Соледар и соседние населенные пункты сильно пострадали. Поблизости от них продолжаются ожесточенные столкновения.

«Эвакуация ведется организованно, по состоянию на 25 января к нам прибыло 562 человека из Соледара, Артемовска и соседних с ними сел. Некоторые из них даже с пулевыми и осколочными ранениями. Для 16 человек сразу организовали необходимую медицинскую помощь», — рассказал «Известиям» Колягин.

Поток беженцев начался 2 января. За день в городе, который стал для них воротами на российскую территорию, принималось до 40 человек. Большинство из них организованно вывозили на автобусах и армейских машинах.

«Пообщавшись с эвакуированными, мы понимаем, что там оставались мотивированные, те, кто надеялся на освобождение. Потому что те, кто хотел выехать на территорию Украины, уже давно могли это сделать», — добавил Колягин.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

В Соледаре оставались только те, кто надеялся на освобождение

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