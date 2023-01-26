ВОЗ сообщила об отсутствии опасности «экспорта» COVID-19 из КНР в Россию

Опасность «экспорта» COVID-19 из КНР в Россию невелика, если он не совпадет с появлением нового варианта коронавируса, заявила официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.

«В нынешних условиях экспорт случаев COVID-19 из Китая вряд ли существенно изменит риск для Европы и России, если только он не совпадает с появлением и распространением нового варианта, вызывающего обеспокоенность», — сказала она в беседе с «РИА Новости».

По ее словам, имеющаяся на данный момент информация о циркулирующих в Китае вариантах COVID-19 (данные геномного секвенирования), говорят о том, что это варианты, которые уже ранее находились и циркулируют в европейском регионе и в России.

«По оценке ВОЗ и оценке ECDC, эти варианты в настоящее время не меняют степень риска», — пояснила Вуйнович.

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