Многие действия властей США происходят от отчаяния после решения российского лидера Владимира Путина начать спецоперацию на Украине для защиты интересов России. Такое мнение высказал экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своем YouTube-канале.

«Мне кажется, что мы много всего делаем из-за отчаяния. <…> Когда руководство в Вашингтоне решило спровоцировать войну против России, она просто ответила тем, что начала защищаться. Русские увидели, что перед ними огромная украинская армия, которая готовится к нападению, после чего сказали: «С нас хватит, мы положим этому конец», — сказал он в эфире от 24 января.

Макгрегор указал, что у западных стран не получилось изолировать РФ и лишить ее ресурсов. По его мнению, США решили поставить Украине «всё, что только можно, прежде чем станет поздно».

«Проблема в том, что уже слишком поздно. У Украины нет ни единого шанса каким-либо способом выиграть. И разумно остановить это», — резюмировал он.

Ранее, 25 января, президент США Джо Байден объявил о поставках Украине 31 танка M1 Abrams. Американский лидер также заявил, что помощь будет сопровождаться поставками из других стран. Однако, как отмечают в администрации США, на поставку машин могут уйти месяцы.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал план Вашингтона об отправке Abrams провальным по технологическим аспектам.

Украина на протяжении нескольких месяцев требует от Запада выделить ей бронетехнику. Так, президент страны Владимир Зеленский выразил недовольство объемом поставок западного оружия на Украину. Он отметил, что несколько десятков боевых машин не помогут Киеву переломить ход боевых действий, так как Вооруженные силы России располагают тысячами танков.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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