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Журова назвала издевательским решение МОК по допуску спортсменов из РФ

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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Решение МОК о возможном допуске российских спортсменов к международным соревнованиям при соблюдении определенных условий звучит «изуверски-издевательски». И выглядит так, что атлетов опять не допустили. Такое мнение высказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Государственной думы Светлана Журова в беседе с «Известиями» в четверг, 26 января.

«Это изуверски-издевательское промежуточное решение, которое еще больше может всех расколоть. У нас в стране нет спортсменов, которые не финансируются государством. Поэтому пока это решение в моем понимании звучит так, что нас опять не допустили. И я пока не знаю, кто из спортсменов будет готов его выполнять и подойдет под критерии МОК», — сказала она.

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Журова указала, что за промежуточным решением могут последовать невозможные условия, которые последуют недопуску.

«Здесь есть очень важный момент: первое слово, которое было произнесено — это «возможно, допустит». Мы, конечно, начинаем всё это обсуждать, но понимаем, что после этого «возможно» могут быть невозможные условия, чтобы нас допустили. Скорее всего, это так и будет. Они уже частично озвучены, и для многих спортсменов это будет неприемлемо и невозможно», — сказала она.

Олимпийская спортсменка отметила, что на данный момент не оглашен полный список условий. По ее мнению, под критерии МОК могут попасть те спортсмены, которые уже не тренируются в России и не получают финансирование от государства. Ранее их так же не допускали до международных соревнований, как и тех, кто живет и тренируется в России.

Спортсменка обратила внимание на то, что это решение может вызывать раскол в обществе и спровоцировать волну подозрений к спортсменам, получившим допуск.

«У людей возникнет вопрос: почему этого допустили, а этого не допустили? Представляете, какое в обществе будет непонимание? А может, мы чего-то не знаем про него?» — заметила она.

Она также назвала сомнительным, что кто-то из российских спортсменов будет выполнять издевательские условия МОК.

Ранее, 25 января, исполком МОК сообщил о намерении рассмотреть допуск россиян до соревнований в нейтральном статусе и перечислил ряд условий. В то же время исполком призвал к усилению уже действующих санкций в отношении России и Белоруссии.

28 февраля МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации вокруг Украины.

Россия 22 февраля 2022 года начала спецоперацию по защите Донбасса. Решение было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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