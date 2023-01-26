Украинская БМП подорвалась на своей же мине

Украинская боевая машина пехоты (БМП) подорвалась на мине, которую украинские националисты сами установили для защиты от наступлений российских военных. Об этом «РИА Новости» рассказали разведчики Первой Славянской бригады 26 января.

По словам военных, российский беспилотник, который следил за украинскими позициями, зафиксировал, как БМП подорвалась на дороге, по которой обычно ездит украинская техника.

«Подготовка мобилизованных территориальной обороны Украины оставляет желать лучшего. Из-за страха наступления ВС РФ, они расставляют мины в хаотичном порядке, не составляя при этом карточки минирования, которые позволили бы понять, где находятся опасные участки»,— передает издание слова российских разведчиков.

Сообщается, что после подрыва водитель боевой машины остался жив и сразу же сбежал.

24 января, военный корреспондент Александр Сладков сообщил, что российская армия активно идет в наступление сразу по нескольким направлениям в зоне СВО. Он отметил успехи ВС РФ на артемовском и авдеевском направлениях, активное продвижение в сторону Угледара, Красногоровки, Новомихайловки и Курахово, а также штурм Артемовска (Бахмут).

Тогда же военный эксперт Алексей Леонков рассказал «Известиям», что донбасский фронт ВФУ ломается. В частности, он уже дал трещину в Соледаре, трещит также в Марьинке, Авдеевке и Артемовске, добавил эксперт.

Ранее, 19 января, заместитель командующего вторым армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов рассказал, что украинские военные, участвующие в боях за Артемовск (украинское название — Бахмут), зажаты российскими войсками со всех сторон. Он отметил, что Вооруженные силы РФ на данном направлении «ежедневно приносят очень серьезные результаты».

До этого, 18 января, официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские военные за сутки уничтожили более 60 украинских военных на купянском направлении. По словам представителя оборонного ведомства РФ, артиллерия Западного военного округа поразила подразделения 14-й и 92-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ). Также потери понесла 103-я бригада территориальной обороны ВСУ в ЛНР.

Специальная операция России по защите Донбасса продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».