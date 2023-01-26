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Украинская БМП подорвалась на своей же мине

Российские военные рассказали о подрыве БМП ВСУ на собственной мине
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Фото: РИА Новости
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Украинская боевая машина пехоты (БМП) подорвалась на мине, которую украинские националисты сами установили для защиты от наступлений российских военных. Об этом «РИА Новости» рассказали разведчики Первой Славянской бригады 26 января.

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По словам военных, российский беспилотник, который следил за украинскими позициями, зафиксировал, как БМП подорвалась на дороге, по которой обычно ездит украинская техника.

«Подготовка мобилизованных территориальной обороны Украины оставляет желать лучшего. Из-за страха наступления ВС РФ, они расставляют мины в хаотичном порядке, не составляя при этом карточки минирования, которые позволили бы понять, где находятся опасные участки»,— передает издание слова российских разведчиков.

Сообщается, что после подрыва водитель боевой машины остался жив и сразу же сбежал.

24 января, военный корреспондент Александр Сладков сообщил, что российская армия активно идет в наступление сразу по нескольким направлениям в зоне СВО. Он отметил успехи ВС РФ на артемовском и авдеевском направлениях, активное продвижение в сторону Угледара, Красногоровки, Новомихайловки и Курахово, а также штурм Артемовска (Бахмут).

Тогда же военный эксперт Алексей Леонков рассказал «Известиям», что донбасский фронт ВФУ ломается. В частности, он уже дал трещину в Соледаре, трещит также в Марьинке, Авдеевке и Артемовске, добавил эксперт.

Ранее, 19 января, заместитель командующего вторым армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов рассказал, что украинские военные, участвующие в боях за Артемовск (украинское название — Бахмут), зажаты российскими войсками со всех сторон. Он отметил, что Вооруженные силы РФ на данном направлении «ежедневно приносят очень серьезные результаты».

До этого, 18 января, официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские военные за сутки уничтожили более 60 украинских военных на купянском направлении. По словам представителя оборонного ведомства РФ, артиллерия Западного военного округа поразила подразделения 14-й и 92-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ). Также потери понесла 103-я бригада территориальной обороны ВСУ в ЛНР.

Специальная операция России по защите Донбасса продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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