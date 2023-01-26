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«Известия» показали кадры работы военных медиков на запорожском направлении

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Медицинский отряд специального назначения (МОСН) Восточного военного округа на запорожском направлении оказывает узкоспециализированную помощь местным жителям. Соответствующими кадрами поделился корреспондент «Известий» Кирилл Ольков в четверг, 26 января.

В госпитале есть необходимые компоненты. Так, с поставкой диагнозов помогают аппарат УЗИ и рентген. В пункте работает более 10 специалистов, проводятся операции, оказывается весторонняя помощь, а также помогают с доставкой медикаментов.

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Местные жители поделились с врачом-офтальмологом с позывным Апостол, что специалиста этого профиля у них не было семь лет. Поэтому его появление вызвало очереди в первые дни.

Врач-стоматолог с позывным Зевс также отметил, что помощь местному населению оказывается бесплатно.

Ранее, 14 января, в МОСН Центрального военного округа рассказали о работе в максимальной близости к линии соприкосновения.

До этого, 25 декабря, Минобороны России показало кадры работы военных врачей и медсотрудников Западного военного округа, которые оказывают медицинскую помощь военнослужащим и мирным жителям в зоне проведения спецоперации по защите Донбасса.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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