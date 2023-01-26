«Известия» показали кадры работы военных медиков на запорожском направлении

Медицинский отряд специального назначения (МОСН) Восточного военного округа на запорожском направлении оказывает узкоспециализированную помощь местным жителям. Соответствующими кадрами поделился корреспондент «Известий» Кирилл Ольков в четверг, 26 января.

В госпитале есть необходимые компоненты. Так, с поставкой диагнозов помогают аппарат УЗИ и рентген. В пункте работает более 10 специалистов, проводятся операции, оказывается весторонняя помощь, а также помогают с доставкой медикаментов.

Местные жители поделились с врачом-офтальмологом с позывным Апостол, что специалиста этого профиля у них не было семь лет. Поэтому его появление вызвало очереди в первые дни.

Врач-стоматолог с позывным Зевс также отметил, что помощь местному населению оказывается бесплатно.

Ранее, 14 января, в МОСН Центрального военного округа рассказали о работе в максимальной близости к линии соприкосновения.

До этого, 25 декабря, Минобороны России показало кадры работы военных врачей и медсотрудников Западного военного округа, которые оказывают медицинскую помощь военнослужащим и мирным жителям в зоне проведения спецоперации по защите Донбасса.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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