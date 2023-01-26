Задержанный экс-соучастник акций СБУ рассказал о вербовке мирных жителей шантажом

Агентов среди населения Херсонской области Служба безопасности Украины (СБУ) вербует путем шантажа и подкупа, чтобы те организовывали антироссийских акции и саботировали учебный процесс в школах, рассказал житель региона Андрей, завербованный СБУ в марте 2022 года. Его задержали в ходе оперативных мероприятий.

«Под давлением СБУ дал согласие на сотрудничество, в противном случае они угрожали расправой над моей семьей. Сотрудник Михаил дал деньги для приобретения флагов и транспарантов для проведения антироссийских митингов. Также давал деньги на проведение митингов с участием учителей против российской программы», — рассказал он «РИА Новости».

Андрей уточнил, что завербовавший его сотрудник СБУ постоянно грозил убить его детей, если тот откажется что-либо выполнять и обещал денежное вознаграждение в случае успеха.

21 января советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа рассказал, что Украина активизировала попытки завербовать по телефону персонал Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), подписавший контракт с эксплуатирующей компанией. По его словам, украинская сторона пытается устроить саботаж, пытаясь завербовать сотрудников станции прямо по телефону. В ходе звонков, они угрожают работникам и их семьям.