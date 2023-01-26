Обозреватель AgoraVox Патрис Браво заявил, что наложенные Западом санкции против российской атомной отрасли вернутся бумерангом странам Евросоюза (ЕС). В своей статье для французского издания журналист прокомментировал заявление главы МИД Литвы Габриелюса Ландсбергиса, который допустил включение ограничений в отношении «Росатома» и всей российской атомной отрасли в следующий санкционный пакет ЕС.

Браво отметил, что атомная отрасль в России —это не просто мощный комплекс, состоящий из 350 предприяти й с более чем 250 тыс. сотрудников, она также является поставщиком уникальных технологий обогащения урана, признанных во всем мире. Именно Россия сегодня остается одним из крупнейших экспортеров урана, подчеркнул француз.

«Таким образом, неясно, будут ли эффективны новые санкции против России. В то время как ограничения в отношении ядерного сектора будут иметь неприятные последствия для самих европейских стран»,— резюмировал Браво 21 января.

Евросоюз ввел девятый пакет санкций в отношении России 16 декабря 2022 года. Этим пакетом антироссийских санкций были введены в том числе новый контроль и ограничения на экспорт товаров и технологий, которые могут способствовать технологическому совершенствованию сектора обороны и безопасности России.

После этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ответ России не заставит себя ждать. Она указала, что российская сторона, как и всегда, отреагирует на любые недружественные выпады.

17 января Россия со своей стороны расширила санкционный список против европейских чиновников в ответ на девятый пакет рестрикций Евросоюза (ЕС). В нем речь идет о руководстве силовых ведомств стран ЕС, задействованных в подготовке украинских войск. В черный список внесены европейские граждане, «замеченные в систематической публичной антироссийской риторике».

Евросоюз усилил санкционное давление на РФ после начала спецоперации по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Москва приняла соответствующее решение на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.