Участвовавший в СВО студент из Луганска поблагодарил Путина за демобилизацию

Студент из Луганска Владислав Олейник поблагодарил президента России Владимира Путина за демобилизацию студентов ЛНР. В беседе с «Известиями» 25 января он рассказал об участии в спецоперации по защите Донбасса.

«Мне хотелось бы вас поблагодарить за поручение о демобилизации студентов и за возможность вновь вернуться к процессу обучения», — сказал Владислав.

Кроме того, студент поделился, что с начала спецоперации он встал на защиту Родины, а впоследствии за участие в боевых действиях по освобождению республики и защите ее народа Олейник получил медаль «За отвагу».

В зоне СВО студент вместе со своим подразделением помогал в освобождении Рубежного.

«И в дальнейшем удерживали позиции по направлению к Лисичанску. Я думаю, страшно было каждому, но определенные вещи помогают пережить эти моменты. Ведь ты знаешь, для чего ты это делаешь: для будущего своей страны, для каждого человека, для будущего своей семьи», — отметил он в беседе с «Известиями».

Олейник также поделился, что хочет поступить в Академию ФСБ и защищать интересы Родины.

13 ноября президент РФ Владимир Путин поручил провести демобилизацию ранее призванных на службу студентов ЛДНР. Как уточнил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, студенты будут отправлены домой для продолжения процесса обучения.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную операцию по защите гражданского населения Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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