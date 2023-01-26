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В Канаде рассказали о возможности передачи Украине пяти танков Leopard 2

В Канаде рассматривают отправку Украине не более пяти танков Leopard 2
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Фото: Global Look Press/XinHua/Liang Sen
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Власти Канады рассматривают передачу Украине не более пяти немецких танков Leopard 2. Об этом сообщает газета The Globe and Mail 25 января со ссылкой на источники в канадском правительстве.

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Как пишет издание, у армии Канады есть 112 танков, однако 30 из них являются тренировочными или вспомогательными. Решение о передаче Leopard 2 еще не принято, однако власти рассматривают вопрос об отправке Киеву четырех или пяти боевых машин.

Также газета приводит слова бывшего командующего канадскими сухопутными войсками генерала Эндрю Лесли, который рассказал, что на сегодняшний день у Канады в рабочем состоянии может быть лишь около 20 танков Leopard 2, а остальные либо законсервированы, либо нуждаются в ремонте.

18 января глава минобороны Канады Анита Ананд объявила о передаче Украине 200 бронеавтомобилей. Отправка бронемашин Senator продиктована запросом от Украины и оценивается в $90 млн.

16 января сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский собирается попросить Канаду поставить Киеву также танки Leopard 2, для чего нужно решить вопрос о реэкспорте машин с ФРГ. Как заявил советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк, глава оборонного ведомства Анита Ананд поддерживает тесный контакт с украинским министром обороны Резниковым по поводу дальнейшего предоставления Украине всесторонней военной помощи.

Канада приобрела у Германии 82 танка Leopard 2 в 2007 году. В свою очередь, Польша и Финляндия уже сообщили о своей готовности отправить некоторое количество таких танков Киеву.

11 января посол России в Канаде Олег Степанов заявил, что очередное объявление канадской стороны о помощи Украине нелепо на фоне нерешаемых внутренних проблем в самой стране.

До этого, 5 декабря, агентство Reuters со ссылкой на министра иностранных дел Канады Мелани Жоли сообщало, что Оттава перечислит Украине 15 млн канадских долларов (примерно $11 млн) для гуманитарного освобождения территорий от мин.

Западные страны многократно усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса.

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