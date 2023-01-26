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Российские войска пресекли попытки ВСУ форсировать Днепр у Новой Каховки

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Фото: Соцсети
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на четверг, 26 января, попытались тайно форсировать Днепр у Новой Каховки. Российские военные встретили их огнем, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

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«ВСУ попытались скрыто прорваться на наш берег из района островов у Новой Каховки. Незваные гости были встречены огнем наших защитников — разведка вовремя обнаружила перемещение врага, передала координаты артиллерии и открыла огонь», — написал он в Telegram-канале.

Рогов уточнил в посте, опубликованном в 1:06, что бой длится больше получаса, а боевики подняли в воздух авиацию.

Ранее, 24 января, врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо рассказал о том, что попытки Киева форсировать Днепр происходят регулярно, но терпят неудачу. По словам Сальдо, абсолютно вся пойма Днепра контролируется российскими силами.

25 января российские военные помешали украинскому десанту пересечь Днепр и высадиться на левом берегу реки. Десантники ВСУ пытались на лодках переплыть на левый берег, однако эту попытку быстро заметили.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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