В нескольких областях Украины прогремели взрывы

В нескольких областях Украины — Днепропетровской, Запорожской, Харьковской и Херсонской областях сработали системы ПВО, объявлена воздушная тревога. Об этом в ночь на 26 января сообщили украинское издание «Суспільне» и Telegram-паблики.

В Telegram-канале «Карты воздушных тревог на Украине» говорится о взрывах в городах Днепр, Харьков, Херсон, Запорожье.

В Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Харьковской и Черкасской областях, а также в подконтрольных Киеву частях Донецкой Народной Республики (ДНР), Запорожской и Херсонской областей объявлена воздушная тревога.

Ранее 25 января в Киеве трижды звучали сигналы воздушной тревоги. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в 17:20 тревога была объявлена в Киеве и Киевской области, а также в Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Житомирской областях Украины.

Также этим днем воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Сообщалось, что сигналы тревоги начали звучать практически во всех областях страны приблизительно с 15:00. Кроме того, воздушная тревога на всей территории страны объявлялась утром этого же дня.

Информации от Минобороны РФ относительно ударов по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины не поступало.

Также в этот день сообщалось, что на Украине увеличился дефицит мощности в энергосистеме. Это произошло в связи с тем, что потребление электроэнергии в стране увеличилось на фоне похолоданий.

Российские войска начали наносить удары по этим критическим объектам страны с 10 октября 2022 года. Как пояснил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, в свою очередь, что все пораженные цели имеют отношение к военному потенциалу Украины.