Анджелина Джоли закрыла благотворительный фонд поддержки женщин

Американская актриса Анджелина Джоли закрыла благотворительный фонд по борьбе с насилием в отношении женщин из-за финансовых трудностей. Об этом сообщила газета Daily Mail.

Как говорится в публикации от 24 января, фонд был основан в 2015 году, и с того времени Джоли вложила в организацию около $2,1 млн.

Как отмечается, на резервном счете фонда осталось $65 тыс., а задолженность перед кредиторами составила $1,8 тыс.

В декабре прошлого года стало известно, что Джоли покинула пост специального посланника управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, который она занимала с 2001 года.