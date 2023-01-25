International Paper сообщила о продаже доли бизнеса российским партнерам

Американская целлюлозно-бумажная компания International Paper продаст 50% доли в компании Ilim SA, холдинговой компании совместного предприятия (СП) «Илим», своим российским партнерам за $484 млн. Об этом сообщила пресс-служба компании 24 января.

Как отмечается, продажа может состояться после одобрения российских властей.

Кроме того, компания получила сведения о заинтересованности от партнеров по СП в приобретении доли в еще одной связанной структуре (доля в 2,39%) за $24 млн на согласованных условиях. Компания намерена заключить соглашение о продаже акций ОАО «Группа «Илим», а также о продаже других несущественных остаточных долей в ней.

The International Paper Company — крупнейшая в мире целлюлозно-бумажная компания, насчитывающая около 56 тыс. сотрудников со штаб-квартирой Мемфисе, штат Теннесси.

Группа «Илим» — крупнейшая российская целлюлозно-бумажная компания. В состав группы входят три комбината, два современных гофрозавода и проектный институт «Сибгипробум». Предприятия расположены в Архангельской, Иркутской, Ленинградской и Московской областях.

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров 19 сентября в интервью «Известиям» подчеркнул, что компании, которые прекратили работу на рынке РФ, как правило, заинтересованы в продолжении деятельности или в обеспечении условий для возвращения в будущем.

Так, сеть «Вкусно — и точка» пришла на смену McDonald's, после того как компания объявила о приостановке работы в России 14 марта. 19 мая стало известно, что ресторанный бизнес уйдет в руки сибирскому партнеру компании Александру Говору. Бизнесмен работает с сетью ресторанов почти 10 лет.

Ряд иностранных компаний с февраля 2022 года приостановил деятельность в РФ или объявил об уходе на фоне геополитической обстановки и установленных антироссийских санкций.