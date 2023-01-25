Матыцын заявил о недопустимости особых условий участия спортсменов РФ в международных турнирах

Определение особых условий участия российских спортсменов в международных турнирах не соответствует Олимпийской хартии, напомнил 25 января министр спорта России Олег Матыцын. Так он прокомментировал условия допуска россиян к соревнованиям, объявленные исполкомом Международного олимпийского комитета (МОК).

«МОК в своем решении говорит о возможности допуска спортсменов, стараясь показать гибкость своей позиции. Вместе с тем считаем недопустимым определять для спортсменов особые условия участия, несоответствующие Олимпийской хартии, принципам равноправия и справедливости. Никакая политика не может и не должна вмешиваться в спорт, здесь нет места спекуляциям о СВО», — приводит слова Матыцына «Спорт-Экспресс».

Российский министр подчеркнул, что для спортсменов выступать за Родину — это честь и гордость. Так было во все времена, а основная задача государства — обеспечивать необходимые условия для тренировочного и соревновательного процессов спортсменов.

Ранее в этот день стало известно, что к соревнованиям будут допущены только те спортсмены, которые не поддерживают спецоперацию РФ по защите Донбасса. Выступать им будет разрешено под нейтральным флагом.

9 декабря прошлого года президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что МОК пока не имеет намерений дальше отстранять российских спортсменов от соревнований.

До этого, 5 декабря, МОК оставил в силе санкции и защитные меры против спортсменов из РФ.

28 февраля 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации вокруг Украины.