В Совфеде назвали экс-президента Польши подстрекателем

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал призыв бывшего президента Польши Леха Валенсы к Германии «разобраться» с Россией и Китаем. 25 января в своем Twitter он назвал Валенсу подстрекателем и намекнул на его агентурное прошлое.

«Лех Валенса, экс-президент Польши, жжет. Говорит, что пришло время для поляков прикончить Россию и Китай руками Германии»,— написал зампред СБ РФ.

Он также отметил, что видит в нем навыки «наемного провокатора секретной службы социалистической Польши», с намеком на его взаимодействие с сотрудниками польской госбезопасности в 1970-е годы.

Медведев написал этот пост после интервью Валенсы, в котором он заявил, что Германия должна понимать, что с Россией всегда были проблемы и призвал ее разобраться с этим сейчас.

Валенса уже неоднократно выступал с русофобскими заявлениями. В частности, в июле 2022 года он предлагал «расчленить» Россию, снизив численность ее населения до 50 млн человек. А кроме того, по его мнению, следовало бы захватить Москву из-за ситуации вокруг Украины.

В октябре 2022 года официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что слова властей Польши о том, что СССР не освобождал страну от фашистов, являются ложью и попыткой обмануть молодое поколение. Он отметил, что история покажет, как в корне неправильно провоцировать ненависть к русским.

На фоне антироссийских заявлений в Польше продолжают бороться с советскими памятниками. 1 сентября 2022 года пресс-секретарь муниципального управления польского Валбжиха Эдуард Шевчак сообщил о том, что в городе демонтировали памятник советским солдатам. 25 августа в польском городе Бржег на юге страны демонтировали очередной памятник солдатам Красной армии. Снос монумента был инициирован местными жителями, которые составили петицию по этому поводу. Польские власти оценили стоимость работ по демонтажу памятника в 400–500 тыс. злотых (около 5 млн рублей). Средства выделил Институт национальной памяти Польши.