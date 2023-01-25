США продолжают передавать Украине разведданные

Соединенные Штаты Америки продолжают передавать Украине разведданные, в том числе по целеуказаниям, но не диктуют, куда наносить удары. Об этом сообщил представитель администрации Белого дома в среду, 25 января, на брифинге, посвященном поставкам США танков Abrams в Киев.

Отвечая на вопрос журналистов, поддерживает ли Вашингтон возможные удары Украины по Крыму, чиновник уклонился от прямого ответа.

«Как уже множество раз заявляли в Белом доме, мы не указываем украинцам, где наносить удары, где проводить наступательные операции. Эти решения принимать им», — сказал он.

Он добавил, что США помогают Украине добиться «возвращения суверенной территории, а это означает все, что признается международными границами».

Чиновник также сообщил, что Вашингтон ожидают перехода России в наступление на Украине «в предстоящие недели и месяцы после улучшения погодных условий».

Ранее, 18 января, The New York Times со ссылкой на источники среди американских чиновников сообщила, что Вашингтон обсуждает с киевскими властями возможность использования поставляемого оружия для атаки на Крым либо на Крымский мост. Как отмечает издание, если будет существовать угроза потери контроля РФ над Крымом, то позиции Украины на будущих переговорах укрепятся.

Тогда же официальный представитель Госдепа США Нед Прайс, оценивая возможность атак Украины по Крыму, заявил, что Украина может пользоваться западным оружием по своему усмотрению, исходя из соображений своей безопасности.

В том же месяце заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что США поддерживают Украину в стремлении «вернуть территории» любыми средствами. По ее словам, Вашингтон придерживается позиции о том, что Крым якобы является «частью Украины».

В свою очередь, глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель предрек «сокрушительный ответ» на попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанести удар по Крыму при помощи США.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. Киев по-прежнему считает Крым своей территорией, что поддерживают и на Западе. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

РФ с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите Донбасса. Ее началу предшествовало обострение ситуации в регионе.